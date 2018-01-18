Закон о реинтеграции Донбасса. Журналист назвал основные цели Порошенко

О "реинтеграции" в новом законе ничего нет, ни по форме, ни по сути, пишет журналист Александр Дубинский.
Принятый сегодня Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса преследует две основные цели президента Петра Порошенко: пиар и бизнес.
При этом в принятом законе о "реинтеграции" ничего нет, ни по форме, ни по сути, пишет в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
"Пиар. Россия якобы признаётся страной оккупантом и агрессором. Правда, без каких либо последствий — дипломатические отношения сохраняются, война — не объявлена.
Бизнес. Фактически, создаются условия для снятия экономической блокады с Донбасса. И ответственность за это переводится на Кабмин, который должен определить перечень разрешённых к ввозу и вывозу товаров. Готов спорить, первые позиции в нем будет занимать "роттердамский уголёк", — написал Дубинский.
Напомним, ранее в Сети критически оценили принятие закона об реинтеграции.