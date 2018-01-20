В Греции пытались атаковать посольство Украины: "наверное, радикалы под влиянием России"

В ночь на субботу, 20 января, в столице Греции Афинах пытались атаковать посольство Украины в стране бутылками с зажигательной смесью.

Наверное, атаку хотели совершить "радикалы под влиянием России", никто не пострадал, написал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", — отметил чиновник.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 20, 2018

Напомним, в марте 2017 года в столице Ливии Триполи здание посольства Украины было повреждено в результате случайного взрыва, жертв не было. Узнать больше об инциденте можно здесь.

