Саакашвили предложил сделать столицей Украины маленький город на Черкащине

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили предложил перенести столицу Украины из Киева в небольшой город Шпола Черкасской области.

Киевские админздания можно переоборудовать, в частности, в музеи и отели, рассказал экс-чиновник в своем фильме о нашей стране будущего.

"Вот здесь в чистом поле мы построим новые, прозрачные, красивые, очень удобные административные здания, киевляне будут только рады избавиться от барыг и дармоедов, от решал с центра города…", — считает он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил, что Михеил Саакашвили — "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату", не надо так спокойно относиться к действиям политика и тому, что делается вокруг него.