Режиму Путина "решительно наплевать", что происходит с людьми в "Л/ДНР" — журналист

В Российской Федерации режиму президента страны Владимира Путина "решительно наплевать", что происходит с людьми, в частности, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Псевдореспублики нужны РФ "в качестве незаживающих ран на теле Украины", рассказал журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

"ЛНР" и "ДНР" России нужны исключительно… в качестве инструментов, с помощью которых можно в любой момент попытаться дестабилизировать обстановку в соседней стране точно так же, как Россия пытается использовать Приднестровье против Молдовы, Абхазию и Южную Осетию — против Грузии. А что там внутри с людьми происходит — путинскому режиму решительно наплевать", — отметил гость.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский говорил, что в РФ люди, приближенные к Владимиру Путину, хотят, чтобы государство вышло из конфликта на востоке Украины, нельзя исключать сделку с Западом по Донбассу.