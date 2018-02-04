В Киеве на вече зачитали резолюцию и позвали "Петра Мальдивского" на Майдан

В центре Киева на вече сторонников лидера "Руху нових сил" Михеил Саакашвили, которые требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, была зачитана резолюция собрания.

Резолюцию вече зачитал нардеп Юрий Деревянко, пишет "Страны".

"Петр Мальдивский и Петр Сейшельский являют степень разложения украинской власти", — прочитал он.

Кроме того, в резолюции говорилось, что Порошенко нужно было отправить под следствие еще после Иловайска и Дебальцево. А особенно после Панамских офшоров.

"Наше главное требование — импичмент Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", — зачитал Деревянко.

Между тем, Саакашвили рассказал о тактике дальнейших действий: "Они слабы как никогда. Не дай бог они сейчас от вас улизнут".

Саакашвили пообещал до 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты, пишет Украинская правда.

"До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", — сказал он.

По его словам, на сайте движения также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку Порошенко.

"Мы опубликуем фотографии и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Мы поедем к ним домой и расскажем, чего мы от них хотим", — заявил он.

В ходе вече Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года.

"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", — заявил Саакашвили.

Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.

"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", — отметил он.

Также сообщается, что митинг в центре Киева завершился, часть участников отправилась автопробегом к имению Порошенко в пгт. Козин.