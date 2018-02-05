Скандал вокруг визита немецких депутатов в Крым. В прокуратуре открыли уголовное производство

По факту визита в аннексированный Россией Крым группы депутатов из Германии прокуратура АРК открыла уголовное производство.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соответствующее заявление в прокуратуру направило посольство Украины в Германии.

Правоохранительный орган уже установил, что 3 февраля в Крым прибыли граждане Германии для встреч с представителями российской оккупационной власти и обсуждения путей налаживания контактов с немецкой стороной.

При этом, отмечают в прокуратуре, немцы нарушили порядок въезда на оккупированную территорию Украины.

Сейчас проверяются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая будет находиться на оккупированном полуострове до 9 февраля, входят депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит представителей партии "Альтернатива для Германии" в Крым может иметь для них "плачевные последствия".