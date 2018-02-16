"Один, совсем один". Саакашвили заметили в аэропорту Мюнхена: видео

Выдворенный недавно со скандалом из Украины экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор, а ныне лидера "Движение новых сил" Михеил Саакашвили в пятницу, 16 февраля, был замечен в аэропорту Мюнхена (федеральная земля Бавария, ФРГ).

Такое сообщение опубликовал портал ТСН, журналисты которого случайно встретили политика в транзитном терминале.

Согласно обнародованным данным, Саакашвили шествовал в гордом одиночестве − без сподвижников и охранников. Одет был в помятый плащ, джинсы и кроссовки.

На прямой вопрос о причинах его пребывания в Мюнхене политик сказал, что он едет из Амстердама в Брюссель.