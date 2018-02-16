Луценко направил в Раду представление об аресте нардепа из "Оппоблока"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Представления направлены в Верховную Раду Украины", — отметила Сарган.

Напомним, 2 февраля 2018 года Юрий Луценко сообщил, что намерен в ближайшее время внести в Верховную Раду представления о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата Евгения Бакулина, на его задержание и арест.

Напомним, в апреле 2014 года Печерский суд Киев вынес решение отпустить подозреваемого в крупных махинациях на газовом рынке Украины экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Бакулина под залог в 9,987 млн грн, который был задержан в рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли.

В сентябре того же года Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Евгения Бакулина и ряда топ-менеджеров компании.

Однако почти одновременно с этим против Бакулина было открыто два уголовных производства по факту попытки подкупа избирателей в пользу кандидата в народные депутаты.