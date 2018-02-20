Климкин объяснил, почему Запад не пойдет на перезагрузку отношений с Россией после выборов

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страны Запада не пойдут на перезагрузку отношений с Российской Федерацией после выборов президента государства (запланированы на 18 марта), сейчас все прекрасно понимают, что РФ пытается ослабить западные демократические институты.

Президент России Владимир Путин "пытался повышать ставки, а теперь Запад очень сознательно повышает ставки, и это значит, что никакой перезагрузки", рассказал чиновник в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

По его словам, в Германии он провел много встреч с международными партнерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которые были посвящены этому вопросу. "Никакой перезагрузки, как много лет тому назад после путинских выборов в России, по определению не будет", — отметил Климкин.

"Это существующая ментальность… Сейчас все прекрасно понимают, что Россия пытается ослабить западные демократические институты. И санкционный список, последние санкции, которые были введены несколько дней тому назад, наша поддержка, оборонительное оружие — очень много всего, что работает", — заявил глава МИДа.

"И этот месседж, собственно половина конференции этому была посвящена: Россия не будет играть по своим правилам", — подчеркнул министр.

Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".