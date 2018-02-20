"Сожгут Вам дом". Геращенко рассказала об угрозах террористов на переговорах в Минске

Боевики из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" регулярно прямо и лично угрожают представителям Украины во время работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

Такую информацию в интервью "Цензор.НЕТ" озвучила представитель Украины в ТКГ и заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Ну, такое происходит не в первый раз. Когда-то на этих встречах звучали фразы: "Вы что, думаете, что мы не знаем, в каком селе находится ваш дом? Скоро ваш дом сожгут семьи заложников и обвинят вас в том, что вы их не освободили", - рассказала она.

По словам Геращенко, такие угрозы были озвучены непосредственно в ее адрес.

"Я ответила, что я уже достаточно пугана, чтобы подробными заявлениями выбить меня из колеи. Однако я требую - в первую очередь от координаторов от ОБСЕ – прекратить допускать прямые угрозы", -резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске боевики назвали условия по освобождению украинских заложников