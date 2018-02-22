Проклятья и удары. Активисты атаковали Труханова у здания суда: видео

Возле здания Соломенского районного суда города Киева, где сегодня рассматривали ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об отстранении с должности городского головы Одессы Геннадия Труханова, произошло столкновение.

При выходе Труханова из двора суда активисты пытались остановить его, однако мэра Одессы окружили около десятка мужчин, которые провели его мимо толпы. При этом между ними произошла потасовка.

Люди с флагами Украины и эмблемами общественной организации "Правый сектор" провели Труханова возгласами "Труханова на нары" и "Ганьба". Они также наносили удары Труханову и его окружению древками от флагов.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, Соломенский райсуд Киева объявил о переносе заседание по поводу отстранения от должности Труханова на 27 февраля.

Ранее Соломенский райсуд принял решение отпустить Геннадия Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова.