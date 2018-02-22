На Донбассе и в Крыму оккупанты запугивают и казнят своих критиков — международные правозащитники

Правозащитная организация Amnesty International представила новый отчет отом, что на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму власти арестовывают и казнят своих оппонентов.

Об этом говорится в годовом докладе правозащитников о состоянии прав человека в Украине и мире в 2017/18 годах, который был представлен 22 февраля в Киеве и Харькове, пишет Укринформ.

"Власть на территориях под контролем сепаратистов продолжала незаконно задерживать и сажать своих оппонентов. В ноябре де-факто Верховный суд в Донецке приговорил мужчину к смертной казни. Власть в оккупированном Россией Крыму запугивала, травила и открывала уголовные производства против своих критиков", — отметили правозащитники.

Относительно Крыма, правозащитники отмечают, что Россия продолжает отказывать международным правозащитным механизмам в доступе на полуостров.

"В Крыму продолжилось наступление на свободу слова, объединений и мирных собраний. Как и ранее, власти травили преимущественно этнических крымских татар. Продолжается своевольный запрет Меджлиса крымскотатарского народа... Пытаясь запугать критиков оккупации полуострова, российские силовые структуры устраивали рейды на десятки домов крымских татар якобы в поисках незаконного оружия, наркотиков и "экстремистской" литературы. Те немногие адвокаты, которые не отказываются защищать в крымских судах интересы несогласных, подвергались преследованиям со стороны российской власти", — отметили в Amnesty.

Ранее, одна из международных правозащитных организаций отмечала, что в Крыму оккупанты усилили преследования крымских татар с очевидной целью полностью подавить инакомыслие на полуострове.