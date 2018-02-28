Стало известно решение Конституционного суда по скандальному языковому закону

В среду, 28 февраля, Конституционный суд вынес решение по скандальному закону "Об основах государственной языковой политики" уже экс-регионалов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова, принятого в 2012 году.

Служители Фемиды изучали соответствие документа Конституции Украины по представлению десятков народных депутатов, говорится на его сайте.

КС признал языковой закон неконституционным, пишет Украинская правда.

"28 февраля на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда Украины было принято решение… №2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", — отмечается в сообщении суда.

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики" был принят Верховной Радой 3 июля 2012 года, 10 августа он вступил в силу. Положениями документа предусматривается возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10%.

После этого в ряде областей власти приняли решение о признании русского языка региональным. После Революции Достоинства — 23 февраля 2014 года — парламент поддержал отмену языкового закона.