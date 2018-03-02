Посол объяснил, какой сигнал дали США, одобрив передачу Украине "Джавелинов"

Одобрение Государственным департаментом США передачи нашей стране американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" является сигналом всем, что государству можно поставлять оружие.

"Джавелины" придут — порядок наведут", на самом деле — нет, но шаг исторически важный, написал постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Да и вообще красиво — Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) выступает о ракетах с непредсказуемой траекторией и тут же Пентагон информирует, что Госдеп согласовал передачу "Джавелинов" с вполне предсказуемой траектории", — отметил дипломат.

Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" абсолютно бесплатно.

В начале февраля министр обороны Украины Степан Полторак в США встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и провел консультации на высоком уровне по оборонному сотрудничеству между ведомствами двух стран, в частности, стороны обсудили механизм передачи украинскому государству этого оружия.