У Путина подтвердили, что без согласия "ЛДНР" миротворцы на Донбассе невозможны

Россия по-прежнему придерживается своей позиции относительно размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, введение международной миссии востоке Украины, оно невозможно без согласия "ЛДНР", пишет ТАСС.

"Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями "республик" Донбасса", — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не против" введения миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, но для этого нужно договариваться с непризнанными республиками "ЛДНР".

Кроме того военный эксперт Дмитрий Тымчук отметил, что миротворческая операция на ДЩонбассе может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы".