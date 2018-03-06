У Путина подтвердили, что без согласия "ЛДНР" миротворцы на Донбассе невозможны

Песков заявил, что позиция России по вопросу миротворцев на Донбассе остается неизменной.
Россия по-прежнему придерживается своей позиции относительно размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, введение международной миссии востоке Украины, оно невозможно без согласия "ЛДНР", пишет ТАСС.
"Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями "республик" Донбасса", — сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не против" введения миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, но для этого нужно договариваться с непризнанными республиками "ЛДНР".
Кроме того военный эксперт Дмитрий Тымчук отметил, что миротворческая операция на ДЩонбассе может иметь успех, но при условии перекрытия и взятия под контроль украинско-российской границы".