Труханов об Одессе: город с наилучшим финансовым положением в Украине

16 марта 2018, 18:14

Одесса первой в стране реализовала проект сотрудничества с ЕБРР о пополнении троллейбусного парка еще на 47 троллейбусов, отметил мэр.

В Одессе продолжается работа по обновлению и модернизации всего городского хозяйства, сказал Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов отчитался перед территориальной громадой. Следует отметить, что в этом году местом проведения отчета, был выбран большой зал новой мэрии на ул. Косовской, 2д.

Среди основных векторов развития города в 2017 году мэр назвал социальную направленность, развитие экономики и улучшение качества жизни людей.

"В городе продолжается работа по обновлению и модернизации всего городского хозяйства. Мы уже давно не латаем дыры, а подходим к вопросу капитально: теплосети, дороги, транспорт — все это должно соответствовать духу времени и отвечать потребностям одесситов", — заявил городской голова.

Труханов также отметил, что по оценке Международного центра перспективных исследований, Одесса признана городом с наилучшим финансовым положением в Украине.

Бюджет — далеко не единственное направление, в котором Одесса занимает лидирующие позиции. Так, среди серьёзных достижений — развитие муниципального электротранспорта в Одессе.

"Три года назад мы поставили перед собой цель — предоставление качественно новой услуги в обновленном подвижном составе. Мы сделали ставку на электротранспорт. Это, в первую очередь, экологично, а также экономически выгодней для населения", — подчеркнул чиновник.

На рельсы спущено 10 новых модернизированных трамваев, сделанных силами КП "Одесгорэлектротранс", по маршрутам города курсирует 10 новых низкопольных троллейбусов, приобретенных за бюджетные средства.

Также Одесса первой в Украине реализовала проект сотрудничества с ЕБРР о пополнении троллейбусного парка еще на 47 троллейбусов. Первые белорусские троллейбусы уже курсируют на маршрутах нашего города. Кстати, одесского коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" в течение более 2 лет удерживает первенство среди коммунальных предприятий Украины.

Также как первоочередную задачу городской голова выделил развитие сферы образования. Так, за последние 3 года капитально отремонтировано и открыто 12 дошкольных учебных учреждений, отремонтировано 77 пищеблоков, капитально отремонтированы десятки школ.

Основной акцент на внедрении энергоэффективных мероприятий. В планах — открытие в этом году новой школы на ул. М. Говорова, 8, строительство школы на 1000 мест в Суворовском районе, а также реконструкция детского сада в пер. Каркашадзе и строительство нового детского сада в районе парка Победы. И все это — несмотря на непростую социально- экономическую ситуацию в стране.

Не меньше успехов и в сфере здравоохранении. Труханов рассказал, что Одесса пока единственный город в Украине, в котором внедрен проект по бесплатному обеспечению медикаментами ургентных больных в первые трое суток после госпитализации в стационар.

"Городская программа "Здоровье" признана лучшей в Украине. К нам едут из других городов перенимать этот опыт. Мы делаем все для того, чтобы люди приходили в комфортные, отремонтированные медицинские учреждения, оснащенные современной аппаратурой. Новые амбулатории открываются в отдаленных микрорайонах, где медучреждений не было в принципе", — сказал мэр областного центра.

Также городской голова назвал Одессу лидером по количеству введенных в эксплуатацию недостроев. К восьми сданным ранее в этом отчетном периоде прибавились еще два в Малиновском и "Новый Маяк" в Суворовском районе. Кроме того, в городе приступили к планомерному ремонту памятников архитектуры: здание дворца бракосочетаний, жилые дома в Воронцовской переулке, на Тираспольской площади.

Начата реставрация памятникв национального значения комплекса Воронцовского дворца и знаменитый Дом Руссова. Среди масштабных достижений 2017 года мэр назвал реставрацию Потемкинской лестницы, моста Коцебу, а Стамбульский парк — сегодня это частичка истории и культуры Турции в Одессе. На данный момент ведется благоустройство Греческого парка. Его открытие планируется приурочить ко Дню города-2018.

Также одесский городской голова рассказал о масштабных инфраструктурных проектах, реализация которых началась в 2017 году. В центральной части города сети теплоснабжения отработали как минимум по два эксплуатационных срока, а то и больше.

Впервые за годы независимости Украины была начата реконструкция сети, заменено уже более 6 км труб. В этом году работа продолжена. Ожидаемый эффект от реконструкции теплотрасс, проведенной в прошлом году, с учетом нынешних цен на теплоносители составит более 20 млн гривень в год.

Труханов рассказал о здании новой мэрии на ул. Косовской и тех услугах, которые здесь уже предоставляются одесситам в Центре интегрированных услуг. "Все услуги — под одной крышей" — сегодня для Одессы это уже не лозунг, а формат работы. Общепринятый для европейских стран и новый для Украины", — заявил чиновник.

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Одесса Геннадий Труханов
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