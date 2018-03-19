"Народный фронт" хочет от Рады непризнания президентских выборов в РФ

19 марта 2018, 13:35

Владимир Путин является нелегитимным главой государства, а Госдума - нелегитимным парламентом из-за выборов в Крыму, заявил Максим Бурбак.

Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Об этом на Согласительном совете сообщил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак. Он подчеркнул, что выборы, которые 18 марта прошли в Крыму, нелегитимны как и их результат.

"Так называемые выборы были явной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека. Эти, так сказать, выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Следовательно, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ", - сказал Бурбак.

"Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы дадим надлежащую политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента. Проект постановления №8153 уже зарегистрирован депутатами фракции "Народный фронт", - подчеркнул он и добавил, что постановление необходимо принять уже на этой неделе.

Бурбак также подчеркнул, что фракция поддерживает идею относительно выхода Украины из СНГ.

"Здесь можно сказать только одно: наконец-то. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями и пиаром. Хотим видеть немедленно проекты соответствующих решений. Достаточно говорильни, а больше действий", - сказал он.

Максим Бурбак также от имени фракции выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции по обеспечению общественного порядка и недопущения провокаций возле дипломатических представительств России в Украине.

"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", - добавил он.

Ранее "Народный фронт" потребовал срочно принять в Раде постановление против "Северного потока-2".

 

 

 

 

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