Арест Савченко: суд рассматривает апелляцию защиты нардепа, онлайн-трансляция

В Киеве Апелляционный суд рассматривает жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко на избранную ей меру пресечения в виде ареста.

Во время заседания политик попросила об отводе прокурора Александра Климовича из-за высказывания об осужденных в Украине, а позже помилованных российских военнослужащих Александре Александрове и Евгении Ерофееве.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.