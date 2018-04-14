Россия на Донбассе имеет 100-процентный контроль над врагами Украины — Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Российская Федерация имеет 100-процентный контроль над силами на захваченной части Донбасса.

РФ "несет полную ответственность за ужасные гуманитарные последствия конфликта", написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Как я уже говорил, единственное место в Украине, где русскоязычные люди находятся в опасности, — это место, где есть российские солдаты… Россия имеет 100-процентный контроль над силами на востоке Украины…", — отметил дипломат.

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.