"Володя, лучше не надо!": Гройсман объявил, что идет на выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что примет участие в парламентских выборах-2019.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах", – написал он на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что большинство комментаторов не слишком позитивно оценили эту новость. В комментариях к твиту люди пишут: "Уже намылился", "Володя, не надо лучше!", "Боливар двоих не вывезет. Пожалейте несчастную лошадку (Украину), ворье еб**ее" и т.п.

Некоторые отмечают, что в таком случае Гройсману пора подавать в отставку, "потому что все дальнейшие действия в нынешнем ранге – предвыборный пиар. А отставка – новый премьер и Кабмин. И скорее всего внеочередные перевыборы".

Ранее появилась информация, что в Украине летом этого года должны отправить в отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, а в середине сентября состояться внеочередные парламентские выборы.

При этом политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко объяснил, почему отставка правительства Гройсмана обернется для президента Петра Порошенко огромными проблемами на предстоящих президентских выборах.