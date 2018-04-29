В украинском МИД нашли повод усилить давление на Россию

МИД Украины призвал страны-партнеры увеличить давление на Россию из-за российской агрессии на Донбассе.

Как написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадало 7 украинских военных.

По ее словам, России нужна дестабилизация Украины. "Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", – написала чиновница.

Как сообщалось в сводке штаба АТО, на Луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Новотошковского. На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки.

Ранее были опубликованы фото ужасных условий жизни бойцов АТО на полигоне. Ощущение, что на дворе 1941 год, пишут в Сети.