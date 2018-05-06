Украинские пенсионеры находятся на грани выживания — Рабинович

6 мая 2018, 10:14

Лидер партии "За життя" призвал на выборах голосовать за тех, кто способен гарантировать нормальный уровень пенсий.

Вадим Рабинович

Если власть не может обеспечить человеку, который много и честно работал, достойную старость, то она никогда не построит нормальную страну. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Часто слышу, мол, разговоры о большой пенсии – это популизм. Но у нас в стране вообще хорошая жизнь считается популизмом почему-то! Однако никогда в жизни вы не построите страну, если человек много и честно работал и, выйдя на пенсию, не обеспечил себя. Вы просто не заставите никого честно работать. Так государство не строится. Поэтому нормальная пенсионная система – это не прихоть, и во всем мире это понимают. Обеспеченный пенсионер – это не чьи-то фантазии, это обязанность государства, без исполнения которой оно не выживает", – подчеркнул политик.

По его мнению, это неправильно, когда в стране пенсионеры находятся на грани выживания, а чиновники назначают себе огромные зарплаты.

"Они этого не понимают! Ну как можно в стране, где пенсионеры еле выживают, назначать себе зарплаты в 300, 400 тыс., в миллион? Я не понимаю. А они говорят: "А что? Я ж народный депутат, я не проживу, как дворник". Хотя еще недавно, пока не дорвались до власти, они говорили совсем другое", – отметил народный депутат.

Лидер партии "За життя" также призвал на выборах голосовать за тех, кто способен развивать экономику страны и в результате гарантировать нормальный уровень пенсий.

"Пенсия зависит от общего уровня страны. Поэтому выбирайте тех, кто построит нормальную страну с сильной экономикой. А всю эту пену, которая сейчас на поверхности, надо аккуратно убрать и выбросить", – констатировал Вадим Рабинович.

Напомним, ранее политик заявил, что после смены власти государство будет обязано пересмотреть социальную политику в пользу рядового украинца, а не продолжать разворовывать страну.

"В новой экономической политике, которую будет внедрять следующее правительство, должны быть прописаны достойные социальные нормы. И средств у нас на это предостаточно! Просто нужно прекращать воровать! Если дефицит Пенсионного фонда составляет 152 млрд гривен, то это значит, что ровно такую сумму кто-то украл. Так называемая "дыра в Пенсионном фонде" имеет фамилию и банковский счет! Все эти розенки и экс-министры обороны только и рассказывают о том, что они, мол, работают на благо страны, ничего не воруют, но народу от этой политики становится только хуже, и вся страна разворована, лежит в руинах. Нужно менять ситуацию!" – подчеркнул политик.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
пенсии Вадим Рабинович Пенсионный фонд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять