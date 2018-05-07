Порошенко проиграет во втором туре любому кандидату - опрос

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в середине апреля 2018 года, то лидером голосования стала бы Юлия Тимошенко. За нее отдали бы свои голова 16,1% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

За леди Ю следуют:

Разница в поддержке этих (кроме Тимошенко) кандидатов практически в пределах погрешности, иными словами у них есть все шансы пройти во второй тур.

Также респондентов спросили, за кого бы они проголосовали во втором туре. Так, если бы во второй тур президентских выборов вышли Тимошенко и Порошенко, то победу бы одержала лидер БЮТ (11,8% против 22,9%). Если бы во втором туре оказался действующий президент и Олег Ляшко, то главный радикал бы получил 17% против 12.9% за Порошенко. При условии выхода Порошенко и Гриценко, последний бы также одержал победу (11,3% против 27,5%). Действующий президент проиграл бы во втором туре даже таким кандидатам как Юрий Бойко (14,7% против 19,2%) и Вадим Рабинович (14,6% против 19,5%).

Как отмечают социологи, сейчас все партии/кандидаты имеют достаточно низкий уровень поддержки. Рейтинг отдельных партий/политиков не превышает 8-8,5% среди всего взрослого населения Украины. "Поэтому в условиях активизации предвыборной кампании и учитывая высокий динамизм ситуации в стране, электоральные настроения могут существенно измениться", – отмечается в сообщении.

Опрос КМИС проводил по заказу клиента с 5 по 19 апреля 2018 года среди 2004 респондентов по всей Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.