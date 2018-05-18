Скандал в Раде. Депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ МП: видео

18 мая 2018, 11:45

Правового статуса культовое сооружение в стенах парламента не имеет.

Депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ МП

Народные депутаты Украины хотят ликвидировать часовню УПЦ Московского патриархата, которая функционирует в стенах Верховной Рады более 11 лет.

Правового статуса культовое сооружение не имеет, но ликвидировать его аппарат не торопится, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты отмечают, что в Раде время от времени ходят люди, которые молятся — это отснял на видео народный депутат Виктор Романюк. Он утверждает, что это не верующие, а агенты российской разведки, которые без всякого разрешения бродят по украинскому парламенту.

"Абсолютно маргинальная публика. Я не могу понять, кто ее допускает в стены Верховной Рады. Непонятно, что они здесь делают — это абсолютно недопустимо, особенно в военное время", — считает представитель "Народного фронта".

Часовню в 2007 году открыл нардеп Игорь Рыбаков, он устроил ее вместо своей приемной. Сам Рыбаков уже два созыва не депутат, но храм остался. Немало бывших регионалов хотели взять его под свою защиту, но неизвестно, с какой целью. Сейчас помещение ни за кем из депутатов не закреплено, но туда каждый день кто-то наведывается поставить свечи и помолиться. Руководитель аппарата ВР Петр Бондарь уверяет, что пожарной опасности не чувствует. "Там нет опасности, у нас нет выводов ГСЧС, что там что-то. У нас с ГСЧС все в порядке", — заверил он.

Настоятелем храма является Виктор Яценко — председатель Синодального отдела УПЦ МП по делам пастырской опеки пенитенциарной системы. На "рабочем" месте его нет, хоть часовенка открыта. Председатель регламентного комитета Верховной Рады говорит, что аппарат парламента не хочет разделять церковь и власть, а депутатские запросы игнорирует. "Там расположено культовое сооружение. Если это не культовое сооружение — пусть нам объяснят", — требует Павел Пинзеник.

В аппарате Рады прозрачно объяснили, что боятся не церковных анафем, а политических баталий. "Если сейчас какие-то действия совершить, тут же будет два десятка депутатов на этом этаже с очень агрессивным настроем. Есть депутаты, которые настроены против. Нам важно не провоцировать возмущений", — признался Бондарь.

Бабушек в платках и мужчин с иконами, которые колоннами ходят по коридорам ВР, в аппарате назвали помощниками депутатов, которым не имеют права отказать во входе в помещение. "Попасть без пропуска невозможно", — отмечает Бондарь. О необходимости справлять свои религиозные потребности не отходя от рабочего места обращались и представители других конфессий, но теперь им мягко отказывают, потому что не знают, как избавиться от уже имеющейся.

Напомним, ранее лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что власти должны не дожидаясь решения Вселенского Патриарха Варфоломея начать отбирать православные святыни в пользу УПЦ КП.

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