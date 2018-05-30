Порошенко уволил чиновника, отвечающего за тарифы в Украине

Президент Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Нацкомиссии по контролю государственного регулирования в сфере коммунальных услуг и энергетики.

В указе на сайте главы державы уточняется, что Вовка уволили в соответствии с ранее утвержденным планом ротации комиссии.

Кроме того, Порошенко уволил с должности члена комиссии Руслана Машляковского.

Одно из последних заявлений Вовка на своем посту – что при приведении газовых тарифов для населения к рыночному уровню цены на газ поднимут на 60-70%.

Ранее Порошенко уволил гендиректора "Укроборонпрома". Президент Украины завизировал соответствующий указ 12 февраля.