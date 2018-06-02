Порошенко заявил, что намерен построить мост через Дунай

На открытии нового мостового перехода на автодороге Одесса-Рени Петр Порошенко 1 июня заявил о планах строительства моста через Дунай.

"Сегодня у нас есть несколько мест для построения моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - цитирует заявление Порошенко УНН.

Перерезав очередную ленту, Порошенко в сопровождении чиновников прошелся по новому мосту.

Ранее Порошенко с помпой открыл несколько километров автодороги Н-80.