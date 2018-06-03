"Есть определенная динамика": эксперт оценил перспективы масштабного вторжения Путина в Украину

Президент России Владимир Путин не решится на крупномасштабное военное вторжение в Украину из-за перспективы усиления санкций против РФ, которые последуют вслед за подобными действиями.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

Эксперт отметил, что у конфликта на Донбассе есть определенная динамика. Причем отследить ее можно вне зависимости от политических решений.

Так, в преддверии ЧМ-2018 наблюдается обострение в районе Горловки. В то же время и украинская сторона не скрывает своей активности в этом районе: военные пытаются занять выгодные позиции в "серой зоне", которая в соответствии с Минскими соглашениями должна быть под контролем ВСУ, но пока что занята пророссийскими боевиками.

"Что касается Путина, то я не думаю, что он готов к крупномасштабному вторжению в Украину, потому что за этим будет резкое усиление санкций против него. Тем более что заигрывания Европы не имеют особого значения. Серьезные вопросы для российской экономики и персонально для российской клептократии – это отношение США и американские санкции. И могу доложить из Вашингтона, что на американском фронте ничего не изменилось", – рассказал Пионтковский.

И резюмировал: "Да, есть Трамп со своей необъяснимой привязанностью к Путину, который пытается все время как-то замедлить введение тех или иных санкций. Но в противовес Трампу есть единодушная решительность военно-политического истеблишмента, чтобы твердо противостоять Путину".

Ранее Пионтковский рассказал, что самыми уязвимыми местами режима президента РФ Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 июня, боевики нарушали режим прекращения огня 28 раз, из них 8 раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате трое украинских военных получили ранения.