Саммит НАТО: предложат ли Украине войну с Россией

23 июня 2018, 07:01

Предстоящий саммит Северноатлантического Альянса будет очень важным для Украины.

На саммите НАТО Украина может ввязаться в войну с РФ

Пожалуй, ни один саммит не вызывал столько напряжения и тревоги, как предстоящий 11-12 июля саммит НАТО в Брюсселе. После саммита G7 европейские лидеры осознали, что от Дональда Трампа, в принципе, можно ожидать все что угодно, любых ультиматумов. Его критическое отношение к НАТО и его недовольство европейскими взносами в Альянс, общеизвестны. И не будет большим преувеличением сказать, что Европа накануне саммита находится в состоянии близком к истерии. Масло в огонь добавили два события.

Первое. В четверг неожиданно был объявлен визит советника по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, который должен подготовить встречу Трампа и Путина. Часть внешнеполитического истеблишмента и Великобритания отчаянно сопротивляются этой встрече. Но, похоже, что она все-таки состоится, и главная интрига заключается в том, когда она состоится: до саммита НАТО или сразу же после него.

Второе - это заявление помощника государственного секретаря США по европейской и евразийской политике Весса Митчелла о том, что "США готовят одну из самых масштабных повесток дня за всю предыдущую историю Альянса". Европейцы напряглись: дело в том, что Весс Митчел - это человек почти такого же склада, как и Болтон, т.е. махровый ястреб. Пару недель назад он презентовал внешнюю политику США на европейском направлении, из которой стало ясно, что США требуют беспрекословного следования Европы в фарватере внешней политики США. А именно: пойти на разрыв отношений с Ираном и быть готовыми к войне с ним, расширить присутствие в Афганистане и Ираке, поддержать усилия США по сдерживанию Китая и России по всему фронту, отказаться от Северного потока-2 и т.д. Другими словами, США хотят сделать НАТО инструментом реализации своей глобальной политики и хотят принудить европейцев принять в этом участие и профинансировать американские амбиции.

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Одна из главных интриг саммита - будет ли Украине предоставлен статус партнера с расширенными возможностями. Не секрет, что в отношении Украины сейчас идет борьба двух стратегий - ястребов против голубей. Часть западного истеблишмента считает, что Украину надо форсированно втягивать в НАТО, если не юридически, то фактически, оказывая ей усиленную помощь и включая во все программы, совместные учения и т.д. Ястребы считают, что таким образом они смогут сдержать Россию. Другая часть считают такую стратегию рискованной, потому что рано или поздно она приведет к войне Украины и России, учитывая однозначную угрозу Путина про "красную черту". Другими словами, голуби полагают, что таким образом Путина не удастся сдержать, а напротив, можно спровоцировать его на военное решение, как это было в Грузии в 2008 году. Европейцы понимают, что с большой вероятностью это приведет также к вторжению России в Прибалтику. Далее все понятно...

Порошенко еще год назад сделал однозначную ставку на ястребов и вчера был проголосован закон " О Национальной безопасности", в котором был закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Однако, главная борьба между голубями и ястребами по поводу Украины развернется на саммите. И не исключено, что именно этот вопрос будет на следующей неделе обсуждаться между Болтоном и Лавровым.

Для Украины предстоящий саммит - это вопрос войны с Россией.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Россия война НАТО саммит Андрей Головачев
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