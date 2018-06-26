Порошенко одобрил закон о создании антикоррупционного суда

Президент подписал закон, который поддержал парламент.
Президент Петр Порошенко одобрил принятый Верховной Радой закон о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
Глава государства подписал документ, говорится в его Twitter-аккаунте.
Украинский лидер опубликовал картинку, на которой написано: "Закон Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда" подписан".
Напомним, Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, документ уже вступил в силу.
Позже парламент одобрил закон о создании органа. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — Международного валютного фонда.