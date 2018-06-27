США потребовали срочно изменить закон об Антикоррупционном суде

США призывают украинских чиновников внести изменения в закон об Антикоррупционном суде, так как Вашингтон считает это крайне важным.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, сообщает "Радио Свобода".

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине. - Прим.)", - заявил Эндрюс.

Он также отметил необходимость прямых переговоров Украины и МВФ по этому вопросу.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если парламент откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

Во вторник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, документ уже вступил в силу.