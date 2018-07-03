Президент Сербии потроллил Порошенко-оптимиста за пророчество по вступлению в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич считает своего украинского коллегу Петра Порошенко "более успешным политиком", поскольку тот - больший оптимист в вопросе вступления Украины в Евросоюз, чем он.

Об этом Вучич заявил во время совместного брифинга президентов двух стран в Белграде, передают "Украинские новости".

"Почему Петр Порошенко намного более успешный и лучший политик, чем я? Потому что он с большим оптимизмом сказал о 2025 годе относительно европейской интеграции. Я не могу сказать это гражданам Сербии, не могу обещать. Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом увидим результаты. Господин президент, я действительно не могу говорить это своим людям. Но, если вы говорите, что мы сможем до 2025 года, то я становлюсь оптимистом!" - сказал Вучич.

Перед этим Порошенко дал прогноз по вступлению Сербии в ЕС до 2025 года. "Такая же цель и у украинского народа, где более 70 процентов населения сегодня поддерживают европейскую интеграцию", - отметил украинский президент.

При этом Сербия уже является кандидатом на вступление в ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада приходится Киеву самым "искренним другом". "Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада", - написал он в Facebook, поздравляя Канаду с национальным праздником - Днем Канады (1 июля. - Прим.).

Порошенко пожелал стране, "в которой живут такие прекрасные люди", счастья и процветания.