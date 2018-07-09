Бурбак: ЦИК надо как можно быстрее обновлять

"Народный фронт" заинтересован в скорейшем обновлении состава Центральной избирательной комиссии и не медлением с решением этого вопроса.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба Народного фронта.

"Мы - за обновления состава ЦИК, потому что до президентских, потом парламентских выборов должны подойти уже с легитимным, работоспособным Центризбиркомом. К тому же у нас "зависли" выборы в некоторых ОТГ. Поэтому еще раз подчеркиваю – состав ЦИК нужно обновлять. И не медлить", - сказал он.

"Это соответствует принципам Парламентской ассамблеи Совета Европы. И это необходимо сделать, чтобы избежать пропагандистских манипуляций, особенно в иностранных СМИ. Чтобы потом из телеэфиров никто не говорил, что выборы нелегитимны, недемократические, потому что проведенные ЦИК, которая выбрана в недемократическом и непрозрачный", - подчеркнул он.

"Так, действующее избирательное законодательство не предусматривает такого квотного представительства, но и не запрещает его. Однако "Народный фронт" всегда стоял и будет стоять на основе проведения свободных демократических выборов. Чтобы не было даже намеков на возможность узурпации ЦИК в одних руках, одной политической силы", - подчеркнул руководитель фракции.

Во время выступления он также отметил, что фракция поддерживает предложение о внесении поправки в закон об Антикоррупционном суд подсудность новому суду дел, направленных в другие суды до момента создания Антикоррупционного суда.