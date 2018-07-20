Порошенко предложили вернуть России историческое название

Президенту Петру Порошенко предложили изменить официальное название Российской Федерации в украинском языке на ее историческое — Московия.

Петиция с предложением в начале июля появилась на сайте главы Украины и собрала около 200 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения (до конца голосования — 76 дней).

"Возвращение России исторического названия Московия будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их историю со времен Руси", — говорится в документе.

Ранее народный депутат Андрей Ильенко заявил, что РФ "ворует чужую историю, начиная со своего названия". Политик подчеркнул, что страна "никогда не называлась Россией", а была Московией.