В посольстве США назвали впечатляющую сумму помощи Украине на сектор безопасности

После получения от США 200 млн долларов, общий объем американской помощи Украине на сектор безопасности превысит 1 млрд долларов, сообщили в посольстве США в Украине.

"Это подтверждает устоявшиеся оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и повышает общий объем помощи США сектора безопасности Украины с 2014 года до более 1 млрд. долларов", — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что дополнительные средства обеспечат оборудование для текущих учебных программ и оперативных потребностей, включая возможности по усилению украинских командно-штабных систем, владение ситуацией, безопасной коммуникации, мобильности войск, ночного видения и военной медицины.

"Сотрудничество в сфере безопасности опирается на недавно принятый Украиной закон о национальной безопасности. Этот закон, который предоставляет законодательную базу для согласования архитектуры национальной безопасности Украины с евроатлантическими принципами, является важным шагом в движении Украины к цели достижения совместимости с НАТО. Реализация этих реформ усилит способность Украины защищать свою территориальную целостность, будет служить развитию безопасной и демократической Украины", — добавили в посольстве США.

Напомним, ранее в украинском МИДе подчеркивали, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемую сумму пособия по безопасности для украинского государства в 2019 году США увеличили на 50 млн долл.