Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет

Путин не нападет на Украину, заявил российский политолог / Reuters

В последние часто звучат мнения о том, что после референдума по поводу внесения изменений в российскую конституцию и обнуления президентских сроков Путина, "хозяин Кремля" развернет масштабную военную операцию против Украины. В частности, что ему необходимо захватить дамбу в Херсоне, чтобы обеспечить Крым водой. Но Путину нечем воевать, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

Об этом Орешкин рассказал в комментарии Главреду.

"Разговоры о такой угрозе нужно разделить на два пространства: пространство идеологических и политических спекуляций, то есть "гибридной войны", и пространство действительных ресурсов. Так вот в пространстве действительных ресурсов Путину нечем воевать. У него нет дипломатических, финансовых, социальных и даже военных ресурсов для того, чтобы начать полномасштабную военную операцию против Украины", - объяснил политолог.

По его словам, эту тему с удовольствием обжевывают представители пропагандистских ведомств всех сторон, потому что она мобилизует.

"Для милитаризованного российского сознания сладка идея усиления военной мощи России и, соответственно, военного влияния. Но это – как раз то, что в конце концов погубило Советский Союз, который слишком много денег тратил на войну. Так вот эта идея вызывает восторги у значительной части российского населения. Путин привык, что это способствует его популярности. У него за 20 лет правления было всего три всплеска рейтинга, и все три были связаны с войной: Чеченская война, Грузинская война и Украинская война", - уточнил эксперт.

Орешкин подчеркнул, что Путин любит делать то, чего от него никто не ждет.

"Но на самом деле у Путина очень развит инстинкт самосохранения. 10 лет в России, как и за рубежом, мусолили "конфетку" о том, что Путин вот-вот введет танки в Латвию или Литву. Но – нет, не введет. Потому что там НАТО, и он прекрасно знает, чем такая история закончится. То же самое – и с Украиной. Фирменная мулька Путина – делать то, чего от него никто не ждет. Так, никто не ждал, что он плюнет на Будапештский меморандум и оттяпает Крым", - отметил политолог.

Орешкин убежден, что Путин "не пойдет на Украину".

"Ресурсы Путина малы, и они сокращаются. Он не может, боится делать шаги, которых от него ждут. В Украине от него ждут агрессии, а это значит, что украинская армия и украинские спецслужбы за последние пять лет, во-первых, были очищены от всех тайных и явных агентов влияния Лубянки, во-вторых, армия приведена в значительно более боеготовое состояние, потому что появилась реальная угроза, в отличие от первой половины нулевых годов", - подытожил эксперт.

Читайте такжеЖурналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков ПутинаНапомним, ранее известный журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что днепровская вода нужна российским военным группировкам, которые базируются в Крыму и готовы к вторжению в Украину.

"На севере полуострова размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Такие военные базы очень трудно содержать за счет опресненной воды в бутылочках. Именно для баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит — от слова "совсем". И если сейчас в Крыму создаются трудности с водой — это все искусственно делается оккупантами, чтобы показать, какая катастрофа на полуострове. На самом деле ее там нет", - сказал журналист.