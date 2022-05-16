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Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

16 мая 2022, 20:47

Украина - кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен.

Подоляк
Подоляк высказался о войне в Украине / УНИАН

Чем раньше Украина победит в войне против России и освободит свои территории, тем раньше снизятся цены на продовольствие в мире. Глобальный рост цен вызван российским вторжением, сообщает Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина - кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", - обратился он к западным партнерам.

Силы обороны Украины освобождают Харьковскую область от войск РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая заявил о начале контрнаступательных действий украинской армии на Харьковском и Изюмском направлениях.

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковской области. Удалось выбить оккупантов и из Циркунов, откуда российские войска обстреливали Харьков.

15 мая бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны вышли на границу Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили главнокомандующему ВСУ, президенту Владимиру Зеленскому.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) полагают, что российские войска, вероятно, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск в Харьковской области, чтобы защитить свои наземные линии связи от Белгорода до Изюма. Двигаться в данном направлении они уже не могут из-за неудач в наступлении в сторону Изюма. Согласно прогнозам специалистов, оккупанты могут окончательно уйти со своих позиций в Харьковской области. В ближайшее время может начаться контрнаступление ВСУ в районе Изюма.

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