Каждый день промедления оттягивает поражение РФ: Данилов призвал дать Украине боевую авиацию

Самые страшные потери для Украины как государства – гибель детей, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Украине нужна боевая авиация - Данилов / Коллаж Википедия, УНИАН

Каждый день промедления странами-союзниками с принятием решения о передаче Украине боевой авиации оттягивает завершение войны и поражение страны-агрессора России. Гибнут мирные люди, а гибель детей – самые страшные потери для украинского государства. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что промедление со стороны союзников с поставками боевой авиации Украине оттягивают окончание войны, поражение страны-оккупанта России и приводят к гибели мирных людей.

Чиновник акцентировал внимание на том, что гибель детей – самые страшные потери для Украины.

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"Каждый день промедления с принятием решения о поставке Украине боевой современной авиации – это оттягивание окончания войны, поражения россии и гибель мирных людей, среди которых самые страшные потери для страны – ее дети", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ракетный удар оккупантов России по Умани

В ночь на 28 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Умани.

Одна из вражеских ракет попала в жилой дом, в результате чего был разрушен подъезд.

Погибли, по меньшей мере, 23 человека, среди них дети. На месте трагедии работают спасатели.

Пострадали минимум 18 человек. Девять людей в больнице.

Известно о гибели рок-музыканта, участника группы Фокстрот Владимира Макаровского из Николаева. Спасатели достали мужчину из-под завалов, но врачам не удалось его спасти.

Война России против Украины: