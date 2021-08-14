"Мы на правильном пути": Верещук ответила на истерику Кремля по поводу Крымской платформы

Верещук прокомментировала заявления Лаврова / УНИАН

В Украине запущен официальный сайт Крымской платформы, а 23 августа в стране состоится первый ее саммит, участие в котором примут представители 40 стран мира.

Ожидается подписание совместной декларации о деоккупации Крыма.

Тем временем в России не утихает волна обвинений в сторону украинского государства и местных властей.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала негодование РФ таким поворотом событий.

"Сам факт Крымской платформы и то, что мы обсуждаем Крым на весь мир и даже реакция Лаврова, который говорит, что это шабаш - это все свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - отметила Верещук в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале.

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Саммит Крымский платформы и возмущения Кремля - о чем ранее писал Главред:

Лавров разразился критикой саммита Крымской платформы. Согласно позиции главы дипломатического ведомства, мероприятие, дескать, является "шабашем", на котором Запад якобы будет работать над развитием "неонацистских и расистских" настроений Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посмеялся над визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым и отметил, что даже ливень выступил против планов россиян. При этом он пообещал проведения саммита Крымской платформы при любых погодных условиях.

Также Кулеба отреагировал на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что предложение президента Украины Владимира Зеленского уехать из Донбасса пророссийски настроенным местным жителям является возмутительным.

Саммит Крымской платформы - что об этом известно:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции сказал, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Мероприятие проводится с целью проработки вопросов, направленных на освобождение оккупированного Крыма. Власти ожидают прибытия высокопоставленных представителей зарубежных государств.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия серьезно противостоит Крымской платформе и ставит перед собой задачу дискредитации мероприятия, которое организует Киев.

Представитель главы государства в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам саммита Крымской платформы участники мероприятия подпишут документ, в котором зафиксируют шаги по созданию условий для деоккупации полуострова.

28 июля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что содержание политической декларации по Крыму уже практически согласовано.

В МИД подчеркивали, что на саммите Крымской платформы Киев ожидает участия представителей 40 государств. Поддержка инициативы Украины по полуострову растет.