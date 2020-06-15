"Отходят от кормушки - становятся экспертами": Гончарук обругал Шмыгаля и получил на орехи в Сети

Алексей Гончарук / УНИАН

Алексей Гончарук, бывший украинский премьер, подверг жесткой критике критике своего сменщика на посту ‒ Дениса Шмыгаля (и весь состав нынешнего Кабмина).

Соответствующий пост Гончарук опубликовал на своей странице в Facebook.

"В пятницу правительство отчитывалось о 100 днях своей деятельности, пытаясь представить это как достижения и победы. На самом деле, за эти последние три месяца Украина сделала десять шагов назад. Де-факто, это были 100 дней руководства экономикой страны без всякой программы и стратегии. Что недопустимо, особенно в условиях мировой пандемии. Несогласованные, хаотичные шаги власти уже имеют свои последствия для Украины", ‒ считает он.

Более того, Гончарук обвинил Кабмин Шмыгаля в бездеятельности в условиях эпидемии китайского коронавируса, а также в том, что из-за действий правительства серьезно пострадала энергетическая отрасль.

"Энергетика работает без министра и теряет миллиарды. Фактически за эти 100 дней отрасль потеряла управляемость. Хаос в правительстве способствовал накоплению огромного долга в 20 млрд гривен, из которых 6 млрд ‒ долг перед "Энергоатомом" и 14 млрд ‒ перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Растет социальное напряжение в угольной и смежных отраслях", ‒ написал Гончарук.

Пользователи украинского сегмента социальной сети Facebook не оценили критический порыв Гончарука и, в свою очередь, разругали его работу в качестве премьера.

"Такое ощущение, что этот пост написал бывший глава правительства Нидерландов или канцлер Австрии", "Провал начали Вы. Все показатели начали падение именно после ваших действий. Почему бы об этом не отчитаться?", "Почему как только отходят от кормушки, вcе становятся экспертами? "После боя руками не машут". У вас был шанс", "Если премьер, еще в сентябре рассказывал о 40% роста ВВП пишет о зраде, то что это, если не она? Способ дистанцироваться от зашквара? Оскорбление?", "Пустозвон, а на записях разговора с Рожковой, замом НБУ, чистосердечная оценка своих способностей как премьера дословно: "в экономике я разбираюсь слабовато", ‒ написали они.

Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский стремится "перехитрить Запад" и контролировать правоохранительные органы, как и его предшественник Петр Порошенко.