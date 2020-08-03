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Особый статус Донбасса: в Раде рассказали, зачем нужен всеукраинский референдум

3 августа 2020, 18:28

На референдуме не могут быть рассмотрены вопросы отделения территорий.

Руслан Стефанчук
На референдум может быть вынесен любой вопрос - Стефанчук / Фото: УНИАН

На всеукраинское народное голосование может быть вынесено множество вопросов, однако существуют и ограничения. Предметом референдума не могут быть территориальная целостность страны, независимость и нарушение суверенитета.

Об этом рассказал вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью изданию Фокус.

По его словам, вопросы предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут быть рассмотрены на референдуме.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны", - сказал Стефанчук.

Также он добавил, что механизм референдума не предусматривает возможность отделения территорий от Украины.Читайте такжеРада опубликовала текст законопроекта о референдуме: что предлагает Зеленский

"Речь об отделении территорий идти не может", - добавил политик.

Напоследок Стефанчук подчеркнул, что текст закона еще прорабатывается, но уже сейчас можно сделать вывод, согласно которому инициатива будет блокировать аспекты, несущие потенциальные угрозы государству.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков усомнился в том, что вопрос статуса ОРДЛО будет рассматриваться на референдуме. Спикер парламент исключает возможность, при которой данную инициативу будет рассматривать народ.

новости Украины референдум Руслан Стефанчук особый статус Донбасс
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