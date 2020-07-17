Грымчак признался, почему Зеленский не называет Путина агрессором

Путин и Украина - почему Зеленский не называет Путина агрессором / Reuters

Нежелание украинского лидера Владимира Зеленского называть Россию страной-агрессором экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак назвал "навязчивой идеей".

Впрочем, цель у президента благородная, признает экс-чиновник: по его словам, Владимир Зеленский боится помешать процессу освобождения украинских пленников.

"Возможно, правы те, кто говорят, что причина в заблуждении. Все же были какие-то встречи, что-то обещали, и после этого уже становится навязчивой идеей – не называть Россию агрессором", – цитирует Обозреватель Грымчака.

Однако у этой медали есть обратная сторона: Зеленский своим поведением провоцирует новую проблему. Грымчак пояснил, что Верховный главнокомандующий тем самым де-факто не признает и сам факт войны России с Украиной.

"Это большая проблема", – считает экс-чиновник.

Ранее в РФ прокомментировали "военные планы против Украины". Россия пожаловалась на "воинственную риторику" со стороны Киева.

Стоит отметить, что дипломатия часто вынуждает глав держав по-особому общаться друг с другом.

Читайте такжеЭтикет бесед с врагом: что стоит за пленками ДеркачаНапомним, 9 июля депутат ВР Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи 2015 года, на которых двое людей, голоса которых похожи на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина обсуждают ряд политических вопросов. Во время разговора президенты смеялись и шутили.

В ходе разговора человек, чей голос похож на Путина, намекнул тому, чей голос похож на Порошенко, что на пост президента Украины есть немало претендентов.