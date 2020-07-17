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Грымчак признался, почему Зеленский не называет Путина агрессором

Зеленский своим поведением провоцирует новую проблему, считает экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

17 июля 2020, 22:20
Путин и Украина - почему Зеленский не называет Путина агрессором
Путин и Украина - почему Зеленский не называет Путина агрессором / Reuters

Нежелание украинского лидера Владимира Зеленского называть Россию страной-агрессором экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак назвал "навязчивой идеей".

Впрочем, цель у президента благородная, признает экс-чиновник: по его словам, Владимир Зеленский боится помешать процессу освобождения украинских пленников.

"Возможно, правы те, кто говорят, что причина в заблуждении. Все же были какие-то встречи, что-то обещали, и после этого уже становится навязчивой идеей – не называть Россию агрессором", – цитирует Обозреватель Грымчака.

Однако у этой медали есть обратная сторона: Зеленский своим поведением провоцирует новую проблему. Грымчак пояснил, что Верховный главнокомандующий тем самым де-факто не признает и сам факт войны России с Украиной.

"Это большая проблема", – считает экс-чиновник.

Ранее в РФ прокомментировали "военные планы против Украины". Россия пожаловалась на "воинственную риторику" со стороны Киева.

Стоит отметить, что дипломатия часто вынуждает глав держав по-особому общаться друг с другом.

Читайте такжеЭтикет бесед с врагом: что стоит за пленками ДеркачаНапомним, 9 июля депутат ВР Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи 2015 года, на которых двое людей, голоса которых похожи на пятого президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина обсуждают ряд политических вопросов. Во время разговора президенты смеялись и шутили.

В ходе разговора человек, чей голос похож на Путина, намекнул тому, чей голос похож на Порошенко, что на пост президента Украины есть немало претендентов.

Владимир Зеленский Владимир Путин российская агрессия новости Украины Юрий Гримчак
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