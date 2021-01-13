Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады

По словам Евгении Кравчук, в Верховной Раде заинтересованы в быстром решении проблемы с ЖКХ-тарифами в Украине.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 13 января, намерен провести совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, а также главами депутатских фракций и групп с целью обсуждения реализации решений по вопросам урегулирования проблем с тарифами на коммунальные услуги.
Как заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина, руководство парламента пытается понять, каким образом можно урегулировать проблему в краткие сроки.
"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - сказала парламентарий.
Подчеркивается, что начало заседания было запланировано на 16:00.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление
Тарифы на коммуналку в Украине
- Во многих украинских городах 10 января прошла волна протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Люди призвали властей вернуть прежние условия оплаты, которые действовали до 1 января 2021 года.
- Глава государства Владимир Зеленский 11 января в ходе совещания по вопросам реализации энергетической политики заявил о том, что правительство должно рассмотреть вопрос возможности снижения тарифов на газ для населения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января по итогам внеочередного заседания Кабмина рассказал, что государство будет регулировать цены на газ для бытовых потребителей. На период карантина или до конца действующего отопительного сезона цена на топливо составит 6,99 грн за кубический метр.
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что в результате решения властей суммы в платежках украинцев за газ снизятся на 30%.