УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады

13 января 2021, 16:22
Прослушать новость
Остановить

По словам Евгении Кравчук, в Верховной Раде заинтересованы в быстром решении проблемы с ЖКХ-тарифами в Украине.

Рада,зал
В Верховной Раде состоится совещание по вопросам снижения цены на коммунальные услуги в Украине / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 13 января, намерен провести совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, а также главами депутатских фракций и групп с целью обсуждения реализации решений по вопросам урегулирования проблем с тарифами на коммунальные услуги.

Как заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина, руководство парламента пытается понять, каким образом можно урегулировать проблему в краткие сроки.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - сказала парламентарий.

Подчеркивается, что начало заседания было запланировано на 16:00.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление

Тарифы на коммуналку в Украине

Верховная Рада коммунальные услуги Слуга народа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Политик раскрыл план возвращения Крыма в УкраинуПолитик раскрыл план возвращения Крыма в Украину Компания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" ТрампуКомпания Amazon нашла способ "дать подзатыльник" Трампу Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать КрымКривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в КиевеПозиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Кулеба назвал Крым "острой раной" для ПутинаКулеба назвал Крым "острой раной" для Путина
Следующий материал

Последние новости

16:57
В США на кону судьба Трампа: в Конгрессе рассматривают импичмент
16:54
В Украину ворвется новый опасный циклон: готовимся к снежной буре Видео
16:49
Від пацанки до панянки 5 сезон - участниц показали в новом трейлере Видео
16:46
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
16:40
Отказ от реформы рынка газа чреват проблемами с поставками потребителям - эксперт
Реклама
16:38
Названа окончательная цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев Видео
16:38
От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ Видео
16:22
Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады Видео
16:10
Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке
16:01
Как отучить кота гадить: простые лайфхаки Видео
15:54
В Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление Видео
15:50
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
15:43
Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский Видео
15:39
Болит язык: причины и болезни Видео
15:30
Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода Видео
15:28
Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль Видео
15:26
Соратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Фото
15:25
Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов Видео
15:24
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
15:07
У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят Видео
Реклама
15:03
Замершая беременность: симптомы, причины и лечение Видео
14:53
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона
14:46
Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания Видео
14:41
Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения Видео
14:23
Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок Видео
14:19
Белая горячка: причины и лечение Видео
14:11
Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев Видео
14:05
Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД Видео
13:46
"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье
13:37
Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу
13:14
Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве Видео
13:13
Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты Видео
13:12
Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко Видео
13:00
Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе
12:59
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
12:20
"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья
12:16
В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ Видео
12:06
В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины
11:32
Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу Видео
11:27
Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки
Реклама
11:07
Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым Видео
11:05
Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac Видео
10:45
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
10:35
Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия Видео
10:24
Навальный возвращается в Россию: известна дата Видео
10:18
В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Видео
10:12
Почему встреча Зеленского и Санду – очередное катание на лыжах в Буковеле мнение
09:59
Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і" Видео
09:50
Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2 Видео
09:26
Метель, гололедица и до 15 см снега: украинцев предупредили о погодных неприятностях Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять