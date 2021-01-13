Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады

В Верховной Раде состоится совещание по вопросам снижения цены на коммунальные услуги в Украине / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в среду, 13 января, намерен провести совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, а также главами депутатских фракций и групп с целью обсуждения реализации решений по вопросам урегулирования проблем с тарифами на коммунальные услуги.

Как заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина, руководство парламента пытается понять, каким образом можно урегулировать проблему в краткие сроки.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - сказала парламентарий.

Подчеркивается, что начало заседания было запланировано на 16:00.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление

Тарифы на коммуналку в Украине