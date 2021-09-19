Удар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу

США вряд ли в ближайшее время подключатся к переговорам по Донбассу – Саакян / УНИАН

В скором времени США вряд ли присоединятся к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе на базе нормандского формата. Такой шаг на данный момент не соответствует интересам Вашингтона. Подобные заявления России по этому вопросу являются попыткой Москвы внести раскол между Штатами и Европой, поскольку ситуация навредит позиции "миротворцев" Германии и Франции. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киеву не нужно в ближайшее время рассчитывать на подключение США к переговорам по Донбассу в рамках нормандского формата. В этом не заинтересованы и в Вашингтоне – американцы сейчас не готовы возлагать на себя дополнительные обязательства.

Читайте такжеМощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по ДонбассуПо его словам, Россия делает заявления о возможном участии США в дискуссии по Донбассу для того, чтобы внести раскол в западный мир. В данной ситуации речь идет о "вбивании клина" между Штатами и Францией. Для Германии и французского государства ситуация с войной России и Украины является возможностью показать свои миротворческие возможности в Европе. И если к диалогу подключится Вашингтон, то они станут младшими партнерами в дискуссии, которая перейдет на уровень американо-российских переговоров.

"Российская Федерация сейчас делает эти маневры, в частности в отношении привлечения США, как элемент вбивания клина между США и европейскими странами, в данном случае между США и Францией. Понятно, что для Франции, Германии российско-украинская война – это кейс, в котором они должны продемонстрировать свою дееспособность в европейском пространстве. В случае, если привлекать Соединенные Штаты, это уже размывает их акции как миротворцев, и они становятся младшими партнерами в этой дискуссии, и вопрос времени, когда она поднимется на уровень "Москва – Вашингтон", чего и хочет Россия. Для России стратегически выгодно играть на этих расколах", - подчеркнул Олег Саакян.

США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не отказывается от Минских соглашений, однако считает данный формат недееспособным. Поэтому он намерен искать альтернативные площадки для урегулирования конфликта на Донбассе на переговорах с Путиным и Байденом.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится с участием Вашингтона в переговорах по Донбассу в том случае, если подобная дискуссия состоится в интересах Москвы.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Россия найдет возможность вывести свои войска с Донбасса. Однако это случится только тогда, когда в Москве осознают неспособность одержать победу в российско-украинском конфликте. На данный момент переговоры в минском процессе не являются эффективными.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что США могут принять участие в переговорах по Донбассу не только на базе нормандского формата, но и в рамках консультаций в формате Будапештского меморандума.