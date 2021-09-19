УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Удар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу

19 сентября 2021, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Для Германии и Франции война на Донбассе – это ситуация, где они должны продемонстрировать свою силу в Европе, сказал Олег Саакян.

Украина США
США вряд ли в ближайшее время подключатся к переговорам по Донбассу – Саакян / УНИАН

В скором времени США вряд ли присоединятся к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе на базе нормандского формата. Такой шаг на данный момент не соответствует интересам Вашингтона. Подобные заявления России по этому вопросу являются попыткой Москвы внести раскол между Штатами и Европой, поскольку ситуация навредит позиции "миротворцев" Германии и Франции. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киеву не нужно в ближайшее время рассчитывать на подключение США к переговорам по Донбассу в рамках нормандского формата. В этом не заинтересованы и в Вашингтоне – американцы сейчас не готовы возлагать на себя дополнительные обязательства.

Читайте такжеМощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по ДонбассуПо его словам, Россия делает заявления о возможном участии США в дискуссии по Донбассу для того, чтобы внести раскол в западный мир. В данной ситуации речь идет о "вбивании клина" между Штатами и Францией. Для Германии и французского государства ситуация с войной России и Украины является возможностью показать свои миротворческие возможности в Европе. И если к диалогу подключится Вашингтон, то они станут младшими партнерами в дискуссии, которая перейдет на уровень американо-российских переговоров.

"Российская Федерация сейчас делает эти маневры, в частности в отношении привлечения США, как элемент вбивания клина между США и европейскими странами, в данном случае между США и Францией. Понятно, что для Франции, Германии российско-украинская война – это кейс, в котором они должны продемонстрировать свою дееспособность в европейском пространстве. В случае, если привлекать Соединенные Штаты, это уже размывает их акции как миротворцев, и они становятся младшими партнерами в этой дискуссии, и вопрос времени, когда она поднимется на уровень "Москва – Вашингтон", чего и хочет Россия. Для России стратегически выгодно играть на этих расколах", - подчеркнул Олег Саакян.

США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не отказывается от Минских соглашений, однако считает данный формат недееспособным. Поэтому он намерен искать альтернативные площадки для урегулирования конфликта на Донбассе на переговорах с Путиным и Байденом.

Реклама

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится с участием Вашингтона в переговорах по Донбассу в том случае, если подобная дискуссия состоится в интересах Москвы.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Россия найдет возможность вывести свои войска с Донбасса. Однако это случится только тогда, когда в Москве осознают неспособность одержать победу в российско-украинском конфликте. На данный момент переговоры в минском процессе не являются эффективными.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что США могут принять участие в переговорах по Донбассу не только на базе нормандского формата, но и в рамках консультаций в формате Будапештского меморандума.

viber
новости России новости США Олег Саакян новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Удар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе Назван мясной продукт, который вызывает ракНазван мясной продукт, который вызывает рак ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газаГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарокГороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Тройное изнасилование: на Закарпатье несовершеннолетние надругались над подросткомТройное изнасилование: на Закарпатье несовершеннолетние надругались над подростком

Последние новости

07:10

Удар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу

06:29

Дорого, но недостаточно эффективно: нужен ли Украине "Железный купол" мнение

06:02

В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем Фото

05:28

Два гражданства и 650 тысяч паспортов РФ на Донбассе: эксперт объяснил проблему ситуации в Украине

05:02

В Юпитер врезался неизвестный объект: в Сети появилось зрелищное видео столкновения Видео

Реклама
04:22

Контрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса Видео

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришли очень теплые свитера с принтами удивительной красоты Фото

03:01

Грозит ли Украине тотальная засуха: эксперт оценил риски

02:44

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача Видео

02:16

Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

01:37

"Ребенок мечты": Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери в интервью

00:51

Дэниел Крейг "простился" с ролью Джеймса Бонда: впереди премьера последнего фильма с его участием

00:19

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Видео

00:04

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

18 сентября, суббота
23:58

Социологи выяснили, какие регионы Украины верят в вакцинацию, а какие - нет Видео

23:20

Визит Зеленского в США: назван состав делегации Видео

23:00

Самые высокие люди на Земле становятся короче: названа причина

22:27

"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России Видео

21:58

Пассажирку закинуло в багажник: в смертельном ДТП близ Белой Церкви погибли трое людей

21:41

"Корона не пройдет": в Херсоне мужчина в магазине натянул на лицо пакет вместо маски Видео

Реклама
21:27

Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи Видео

21:06

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

20:59

Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге Видео

20:31

Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

20:24

Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома Видео

20:02

"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

19:52

"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика Видео

19:36

Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ Видео

19:33

Как распознать агрессивный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы Видео

19:27

Зеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашел мнение

19:00

В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара Видео

18:59

Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России Видео

18:57

Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Видео

18:50

Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом Видео

18:33

Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами Видео

18:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

17:58

Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении Видео

17:51

Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

17:43

Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании Видео

17:18

Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

Реклама
17:07

В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

16:52

В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

16:33

Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

16:32

Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома Видео

16:16

"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

15:35

Украина через 20 лет может потерять свои черноземы, а Юг страны превратится в пустыню - ученый Видео

15:29

Одессу захлестнули сильные дожди: районы города оказались в воде, а река Балковская вышла из берегов Видео

15:16

Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью Видео

15:15

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

15:01

Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять