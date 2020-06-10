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"Андрюха плохо закончит": Зеленский назвал истинную причину увольнения Богдана

10 июня 2020, 21:47

Президент Украины признался, что бывшего главу его Офиса "власть начала портить, сделала конфликтным".

Зеленский
Зеленский рассказал, из-за чего перестал общаться с Богданом / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский признался, что хотел назначить бывшего главу Офиса Андрей Богдана генпрокурором, но потом резко передумал.

Так, президент в интервью "Украинской правде" отметил, что в какой-то момент заметил, что главу Офиса власть портит, делает конфликтным. Именно поэтому президент решил уволить Богдана и даже прекратил с ним всякое общение.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек..." - рассказал президент.

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Также Зеленский добавил, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

"Я это не люблю... Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", - рассказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента (позже переименована в Офиса президента) 21 мая 2019 года, а уволил с поста 11 февраля 2020-го.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главная проблема Андрея Богдана на посту главы ОП заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.

Владимир Зеленский Андрей Богдан офис президента
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