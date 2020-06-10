"Андрюха плохо закончит": Зеленский назвал истинную причину увольнения Богдана

Президент Украины признался, что бывшего главу его Офиса "власть начала портить, сделала конфликтным".
Глава государства Владимир Зеленский признался, что хотел назначить бывшего главу Офиса Андрей Богдана генпрокурором, но потом резко передумал.
Так, президент в интервью "Украинской правде" отметил, что в какой-то момент заметил, что главу Офиса власть портит, делает конфликтным. Именно поэтому президент решил уволить Богдана и даже прекратил с ним всякое общение.
"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек..." - рассказал президент.
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Также Зеленский добавил, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.
"Я это не люблю... Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", - рассказал президент.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента (позже переименована в Офиса президента) 21 мая 2019 года, а уволил с поста 11 февраля 2020-го.
Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главная проблема Андрея Богдана на посту главы ОП заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.