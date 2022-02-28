В Раде планируют конфисковать имущество российских юрлиц

Верховная Рада / УНИАН

Лидеры фракций Рады собрались на заседание и планируют конфисковать имущество российских юрлиц. В согласительном совете парламента принимают участие все фракции, кроме ОПЗЖ.

Как пишет УП со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе, лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов.

"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказали изданию.

Также Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

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В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.