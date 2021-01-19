В Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля

Шмыгаль и Степанов рискуют лишиться постов - что ждет Витренко / УНИАН

Украину ждут серьезные кадровые перемены: похоже, власти готовят замену нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю и крайне недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, "слуги" в ближайшее время будут обсуждать назначение Юрия Витренко.

Пока что его удалось назначить первым замминистра энергетики, который по факту исполняет обязанности главы ведомства. Однако похоже, что в перспективе Витренко готовят на должность нового премьера.

Читайте такжеУкраинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом ВитренкоРазговоры о том, что для Витренко кресло первого вице-премьера может стать испытательным сроком перед назначением на пост премьер-министра – в окружении президента Владимира Зеленского идут уже давно. Но, скорее всего, этот испытательный срок затянется.

"Сейчас все видится так, что ни Шмыгаля, ни Степанова пока никто трогать не будет, чтобы они собрали побольше негатива. К тому же Витренко, в случае его дальнейшего повышения, нужно набраться опыта и как-то проявить себя, прежде чем занять премьерское кресло", – рассказал влиятельный собеседник из фракции Слуга народа.

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