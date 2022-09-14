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Войска РФ собрали ресурсы в Донецкой области и пытаются атаковать на трех участках – Арестович

14 сентября 2022, 08:08

Россия хочет добиться уже хотя бы какого-то успеха и распространяет неправдивые заявления о продвижении в районе Бахмута, сказал Алексей Арестович.

Войска РФ Донбасс
Россия на Донбассе пытается наступать только на Бахмутском направлении - Арестович / Коллаж УНИАН

Войска России пытаются наступать только в районе Бахмута Донецкой области. Противник сосредоточил там значительные ресурсы и пытается оказывать давление для достижения хотя бы какого-то успеха. Сведениям о якобы продвижении врага на данном направлении доверять не следует. Оккупанты также пытаются атаковать в районе Песок и Марьинки. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На YouTube-канале Фейгин Live он рассказал о том, что оккупанты сконцентрировали в районе Бахмута на Донетчине большие ресурсы. Они пытаются добиться хотя бы какого-то успеха.

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"Участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута - это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать. Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", - считает Арестович.

Также он добавил, что захватчики пытаются атаковать и в районе Песок и Марьинки, однако продвинуться им не удается.

Алексей Арестович подчеркнул, что сведения о, дескать, успешном продвижении войск России в районе Бахмута – фейк.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную контрнаступательную операцию по освобождению Харьковской области от российской оккупации. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сказал, что ВСУ в некоторых районах вышли на границы с РФ. Противник бежит вглубь фронта или на территорию государства-агрессора.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что контрнаступление армии Украины на Харьковщине прошло еще лучше, чем даже ожидалось. Украинские бойцы доказали – войска РФ можно бить на поле фронта.

Однако, по его словам, победу праздновать рано, поскольку оккупанты могут пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ в Харьковской области провели деоккупацию уже более 300 населенных пунктов. Операция продолжается. Украинские войска работают над последующим освобождением региона.

Смотрите видео ТСН - Зеленский советует войскам РФ сдаваться

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