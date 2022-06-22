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Зло вернулось, мы сражаемся за новую победу - Зеленский

22 июня 2022, 19:04

В среду, 22 июня, в нашей стране отмечается День скорби и увековечения памяти погибших во Второй мировой войне.

зеленский
Зеленский сделал заявлене по поводу войны / president.gov.ua

В среду, 22 июня, в нашей стране отмечается День скорби и увековечения памяти погибших во Второй мировой войне. Глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что такое никогда не должно было повториться, но зло снова пришло на украинскую землю.

"Каждый год 22 июня мы вспоминаем о каждом, кто погиб во Второй мировой войне. Чтим память миллионов людей, утративших жизнь и искалеченных судеб. Это не должно было бы повториться, но зло вернулось. 24 февраля оккупанты пришли на нашу землю. И мы сражаемся за новую победу. И ни один враг не сломает нашей воли", – заявил глава государства.

"Помним жертв Второй мировой войны! Верим в добро, мир и справедливость!", – добавил президент Украины.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинские войска, по всей вероятности, не планируют вести из предоставленных США реактивных систем залпового огня (HIMARS) обстрел российских земель, но по временно аннексированному полуострову Крым ‒ такие удары весьма вероятны.

Также сообщалось, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

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