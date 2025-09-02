Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

Что нельзя делать 3 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от порчи и сглаза.

https://glavred.info/primety/dve-primety-kotoryh-stoit-priderzhivatsya-prazdnik-3-sentyabrya-10694768.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 3 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Почему нельзя шить и резать в этот день

Почему нужно заняться уборкой 3 сентября

3 сентября церковь почитает память святого священномученика Антима. Как сообщает Главред, он был епископом Никомидии. Он отличался мудростью и твердостью в вере. Его проповеди обращали многих язычников в христианство. Из-за этого его ненавидела римская власть, которая устроила гонения на христиан.

Антим добровольно отдал себя в руки мучителей. Он не хотел подвергать общину опасности. В неволе Антима подвергли жестким пыткам. Его заставляли отречься от веры, но он оставался непоколебим. В итоге его усекли мечом.

видео дня

Что можно делать 3 сентября

В этот день нужно сделать тщательную уборку. Стоит избавиться от ненужных вещей - сжечь их. Ценные вещи лучше отдать нуждающимся.

В этот день нужно вывесить на забор старую обувь. Предки верили, что это будет оберегать дом от порчи и сглаза.

Что нельзя делать 3 сентября

1. Нельзя 3 сентября раздавать зерно. Предки верили, что тогда в семью придет бедность.

2. Нельзя 3 сентября ссориться и конфликтовать. Иначе конфликты затянутся надолго.

3. Нельзя 3 сентября заниматься тяжелым физическим трудом, особенно в поле. Лучше посвятить себя духовному развитию.

4. Нельзя 3 сентября оставлять беспорядок в доме. Иначе вы можете притянуть к себе неприятности.

Приметы 3 сентября

Если в этот день много росы, то день будет солнечным и теплым.

Если в этот день поднимается высоко туман, то осень будет сухой и теплой.

Если в этот день много желудей, то на Рождество будет много снега.

Если в этот день улетают журавли, то скоро придет похолодание.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред