Салат оливье: рецепт традиционный, необычный и постный

Главред назвал традиционный, необычный и постный рецепты салата оливье / Скриншот видео с youtube.com

До Нового года-2019 осталось четыре дня, все ближе момент, когда в магазинах будет сложно пробиться к полкам с продуктами, поэтому уже пора продумывать новогоднее меню и покупать необходимые продукты.

Символ следующего года по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан), и именное ее нужно пытаться задобрить блюдами, поданными на новогодний стол, чтобы привлечь в дом удачу и благополучие.

Считается, что Свинья любит овощи, фрукты, зелень, хлебобулочные изделия и грибы, и поэтому они должны быть на столе. На год Свиньи советуют готовить простые блюда, в которых есть любимые продукты этого животного, а также использовать ингредиенты желтого цвета и с желтым цветом.

Примечательно, что Новый год отмечается во время одного из главных постов в православном церковном календаре — Рождественского поста.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиПост начался 28 ноября и заканчивается 6 января 2019-го накануне Рождества Христова (отмечается 7 января). В Рождественский пост нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, можно принимать в пищу рыбу, но не каждый день.

Главред решил посоветовать, что приготовить на год Свиньи и собрал рецепты блюда, без которого сложно представить новогоднее меню — салата оливье.

Салат оливье: рецепт, история блюда

Рецепт оливье в Москве в 60‑е годы XIX века случайно придумал повар Люсьен Оливье, который приехал в Российскую империю из Франции и стал владельцем ресторана "Эрмитаж".

"Предком" салата оливье называют изысканное блюдо "Майонез из дичи". Есть сведения, что в него входили, в частности, нарезанное филе куропаток, кусочки телячьего языка, раковые шейки, политые майонезом, на этом ассорти была горка из картофеля с корнишонами, а на ее верхушке лежали вареные яйца.

Читайте такжеНовогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый годСчитается, что Оливье включил блюдо в меню ресторана, чтобы порадовать посетителей, но они смешали все ингредиенты и превратили его в подобие салата.

Бытует мнение, что повара это разозлило, и он сам решил смешать все ингредиенты изысканного блюда и полить их соусом. Так возник салат оливье.

Точный рецепт салата оливье неизвестен, поскольку автор не раскрыл его. Позже блюдо эволюционировало и становилось все более народным.

Салат оливье, рецепт традиционный, необычный и постный

Традиционный салат оливье, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата, который может украсить новогоднее меню: 5 картофелин, три морковки, 4 куриных яйца, три соленых огурца, банка консервированного горошка, 500 грамм отварной куриной грудки (можно использовать грудку индейки или вареную колбасу), майонез или йогурт, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить салат оливье

Картофель и морковь тщательно помойте и отварите (овощи также можно запечь в духовке). Яйца сварите вкрутую. Если вы решили использовать филе курицы или индейки, то его тоже нужно отварить или запечь.

Отваренные и очищенные овощи и яйца, а также птицу/колбасу и соленые огурцы нарежьте средним кубиком. Порезанные ингредиенты перемешайте, добавьте к ник горошек (сначала высыпьте его в дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости), соль, можно и черный молотый перец, а также майонез или йогурт.

Рыбный салат оливье, рецепт

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год-2019: 300 грамм соленой скумбрии (можно использовать красную рыбу — семгу или лосось), 4 картофелины, 2 морковки, 5 яиц, 3 соленых огурца, зеленый консервированный горошек, петрушка, а также соль, перец черный молотый и майонез — по вкусу.

Как приготовить салат оливье

Картофель, морковь и яйца отварите, а потом очистите. Отделите белки от желтков. Нарежьте картофель, морковь, огурцы, белки и рыбу средним кубиком. Желтки натрите на мелкой терке и тщательно смешайте с майонезом, чтобы получился соус.

Смешайте все измельченные ингредиенты, добавьте к ним горошек и соус (если нужно, добавьте еще майонеза) и все посолите и, если хотите, — поперчите. Украсьте салат веточками петрушки.

Постный салат оливье, рецепт

Ингредиенты для приготовления необычного салата на праздник: 300 грамм вегетарианской колбасы, 4 картофелины, 2 морковки, 200 грамм консервированного горошка, 3 соленых огурца, одно кисло-сладкое яблоко, 150 грамм сыра тофу, 10 маслин, зеленый лук и оливковое масло, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить салат оливье

Отварите или запеките картофель и морковь и очистите. Нарежьте картофель, морковь, огурцы, яблоко, сыр тофу и вегетарианскую колбасу на средние кубики.

Читайте такжеРецепты на Новый год: торт печеночныйРазрежьте маслины пополам и мелко порежьте зеленый лук. Смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и приправы — по вкусу.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат шуба (сельдь под шубой, селедка под шубой), салат мимоза или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на Новый год-2019.